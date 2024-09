Campeão de boxe é liberado após ser detido em aeroporto na Polônia

(Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/09/2024 - 17:02 • Rio de Janeiro (RJ)

Campeão mundial dos pesos-pesados do boxe, Oleksandr Usyk, foi liberado após ser detido por seguranças do aeroporto de Cracóvia, na Polônia, na última terça-feira (17). A polêmica chegou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que ajudou a resolver o problema do boxeador ao acionar o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia.

De acordo com a ESPN, Usky foi detido após tentar embacar em um voo para a Espanha, país onde ele deve começar os preparativos para a luta contra Tyson Fury, que será a revanche da categoria pesos-pesados.

- Fiquei indignado com essa atitude em relação ao nosso cidadão e campeão. Agora, está tudo bem, nosso campeão foi solto e não está mais detido - disse Zelenskiy em suas redes sociais.

O presidente da Ucrânia, divulgou nas redes sociais que conversou com Oleksandr Usyk depois da detenção. Volodymyr Zelensky acionou e instruiu Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha, e o Ministro do Interior da Ucrânia, Ihor Klymenko, a investigar imediatamente todos os detalhes do incidente no aeroporto de Cracóvia.

Após a liberação, Usky utilizou as redes sociais para explicar que já estava tudo bem e que tinha passado por um "mal-entendido". O boxeador também agradeceu todo o apoio das pessoas que lhe ajudaram neste momento difícil. Confira:

- Caros amigos, houve um mal-entendido. Ele foi resolvido rapidamente. Obrigado a todos que se preocuparam. Obrigado aos diplomatas ucranianos pelo apoio eficiente. E respeito à polícia polonesa por cumprir suas obrigações sem levar em conta altura, peso. Obrigado a Deus por tudo. 🙏

Usyk tem 37 anos e foi destaque nos Jogos Olímpicos de 2012, ao conquistar a medalha de ouro no boxe. Em maio passado, o ucraniano venceu Tyson Fury na categoria dos pesos-pesados e unificou os cinturões da Associação Mundial de Boxe (WBA), Organização Mundial de Boxe (WBO) e Federação Internacional de Boxe (IBF), que já lhe pertenciam, e do Conselho Mundial de Boxe (WBC), que pertencia ao rival inglês. Em 21 de dezembro os pugilistas se reencontram no ringue para uma revanche em Riad, na Arábia Saudita. Caso vença, Usyk aumenta sua invencibilidade, já que tem 22 vitórias e zero derrotas.