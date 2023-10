Nesta segunda-feira (2), as críticas ao técnico Bruno Lage começaram ainda na escalação, com Tiquinho Soares entre os suplentes por opção técnica. Para piorar a situação do português, o desempenho do Alvinegro na primeira etapa foi frustrante e o Goiás largou na frente aos 27 minutos. O treinador cedeu aos pedidos das arquibancadas, que entoavam o canto em homenagem ao atacante, e voltou do intervalo com o camisa 9. O resultado veio com apenas 6', quando o artilheiro marcou um golaço para garantir o empate para o Botafogo.