Brasileirão na Globo terá mudança por conta da Olimpíada; veja novos dias e horários

Escrito por Lance! • Publicada em 18/07/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro (RJ)

A CBF divulgou o calendário das seis primeiras rodadas do returno do Campeonato Brasileiro. Por conta da cobertura da Olimpíada de Paris, a Globo fez uma mudança na programação e irá transmitir os jogos em TV aberta aos sábados ao invés dos domingos, como de costume.

Além da mudança no dia, a emissora também fez uma mudança nos horários. Durante os Jogos de Paris, as partidas do Brasileirão nos fins de semana, na TV aberta, serão exibidas às 21h30 de sábado. A maior parte das provas dos Jogos de Paris ocorre entre 10h e 19h.

A primeira rodada da mudança ocorre no dia 27 de julho, com a transmissão dos jogos entre Botafogo e Cruzeiro, e Fortaleza e São Paulo. Os demais jogos da 20ª rodada serão transmitidos pelo Premiere. Palmeiras x Vitória, também no sábado (27), às 19h, terá exibição do sportv.

Veja as mudanças na programação da Globo para o Brasileirão: