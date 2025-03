Brasileirão 2025: vidente aponta favoritos ao título e ao rebaixamento

A primeira rodada do Brasileirão acontece neste sábado (28). Ao todo, 20 clubes disputam o título da competição, sendo que quatro deles vão terminar a temporada rebaixados. Em um vídeo publicado no Youtube, a vidente Lavína Costa apontou os cenários para cada time presente na Série A.

A personalidade pública dividiu os clubes em cinco grupos. Os que vão ser rebaixados, que correm riscos do rebaixamento, que não tem chances de título, que podem surpreender e os favoritos a conquista do campeonato.

Para Lavínia, Sport e Vitória devem terminar 2025 rebaixados. Por outro lado, Ceará, RB Bragantino, Fluminense e Grêmio são os times mais cotados para completar as duas últimas vagas para a Série B do Brasileirão de 2026.

Além disso, a vidente apontou que Vasco, Juventude, Cruzeiro, Fortaleza, Botafogo e Palmeiras não apresentam chances de título do Brasileirão em 2025. Ela ainda destacou que essas equipes podem enfrentar problemas ao longo da temporada. Como oscilação de desempenho em campo e lesão de jogadores importantes.

No Brasileirão, é comum alguns clubes surpreenderem e terem desempenhos melhores do que os esperados. Lavínia apontou que Mirassol, Santos, Bahia e São Paulo se encaixam neste cenário. Ou seja, podem ter um ano com bons resultados, mas não apresentam chances de título.

Quando o assunto é a conquista da principal taça do futebol nacional, a vidente não hesitou ao apontar quatro favoritos. Tratam-se de Flamengo, Atlético-MG, Corinthians e Internacional. Para ela, a conquista do Brasileirão de 2025 não deve fugir de um desses times.

Primeira rodada do Brasileirão

O Campeonato Brasileiro se inicia neste sábado (28). Ao todo, seis jogos acontecem no primeiro dia de competição. As partidas são: Juventude x Vitória, Fortaleza x Fluminense, Grêmio x Atlético-MG, São Paulo x Sport, Cruzeiro x Mirassol, Flamengo x Internacional.

No domingo (30), terá mais três jogos: Palmeiras x Botafogo, Vasco x Santos e Bahia x Corinthians. Posteriormente, RB Bragantino e Ceará encerram a rodada na segunda-feira (1), às 20h, no Estádio Nabi Abi Chedid.