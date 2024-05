O ônibus das modelos foi fotografado em frente ao hotel do Botafogo (Foto: Reprodução/X)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/05/2024 - 15:46 • Rio de Janeiro (RJ)

Recentemente, os atletas alvinegros Diego Hernández e Óscar Romero foram afastados do elenco principal após levarem mulheres ao hotel do Botafogo em Fortaleza. Os dois jogadores que estavam dividindo quarto na concentração, já foram reintegrados. O assunto voltou à tona quando nesta terça-feira (28), por coincidência, a delegação do Botafogo, que viajou até a Colômbia para o confronto contra o Junior Barranquilla, está hospedada no mesmo hotel que as modelos que participarão do Miss Universe Colombia.

Óscar Romero estava afastado do Botafogo por indisciplina (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

A web foi a loucura com a notícia, associando o acontecimento a Diego e Óscar. Confira a repercussão online;

