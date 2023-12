O Botafogo empatou com o Cruzeiro no estádio Nilton Santos, neste domingo (3), e saiu do G4 do Brasileirão. Agora, o Alvinegro precisa vencer na última rodada para sonhar com a vaga direta na Libertadores em 2024. Torcedor do clube, Pedro Certezas se revoltou nas redes sociais.