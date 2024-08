Bolívar x Flamengo: taróloga crava classificado para as quartas da Libertadores

Flamengo e Bolívar se enfrentam mais uma vez nesta quinta-feira (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 07:20 • Rio de Janeiro (RJ)

Bolívar-BOL e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 21h30, para decidir o último classificado às quartas de final da Libertadores. A vidente Mariana Fonseca, do canal "MF Tarot", no Youtube, apontou a classificação do Rubro-Negro em La Paz.

De acordo com a taróloga, que leu as cartas do jogo, o Bolívar começará o jogo de forma muito ofensiva, mas com "limitações", sendo bloqueado pelo Flamengo. Mariana chegou, inclusive, a prever um gol para o time boliviano, mas sem a classificação.

Para o Flamengo, Mariana afirmou ver um "crescimento grande", com "felicidade e recompensa" no fim do jogo. O Rubro-Negro venceu o jogo de ida das oitavas de final na última semana, no Maracanã, por 2 a 0, com gols de Luiz Araújo e Léo Pereira.

A taróloga conta com mais de 20 mil seguidores no canal e costuma fazer previsões esportivas. Nas últimas semanas, a vidente também afirmou que o Flamengo se classificaria nas oitavas de final da Copa do Brasil contra o Palmeiras, o que se concretizou.