Isolado na ponta da tabela da competição de 2023, o Botafogo é a equipe que mais tem jogadores na seleção geral do Bola de Prata após as 19 partidas disputadas por cada time no primeiro turno. A disputa continua com as notas do segundo turno e, com patrocínio da Sportingbet, a seleção da rodada seguirá sendo divulgada até o final do torneio, quando os premiados desta edição do ESPN Bola de Prata Sportingbet serão definidos e receberão o troféu na cerimônia.