Boca Juniors x Cruzeiro: Polícia detém cruzeirenses e torcedor flagrado em gestos racistas

Escrito por Lance! • Publicada em 18/08/2024 - 16:15 • Rio de Janeiro

A Polícia da cidade de Buenos Aires prendeu um torcedor do Boca Juniors, de 26 anos, flagrado fazendo gestos racistas em direção a torcida do Cruzeiro em La Bombonera. Além disso, quatro cruzeirenses também foram detidos por terem rasgado notas e jogado em direção a torcida adversária na partida da Copa Sul-Americana entre os clubes, na última quinta-feira (15).

Conforme divulgou a polícia argentina, o torcedor do Boca Juniors foi autuado por infringir o artigo 3º da lei 23.592 que combate atos discriminatórios. Ele também foi enquadrado no artigo 116 do Código de Contravenções, da legislação local, que prevê punição a atitudes que incitam a provocação. Em vídeo divulgado por cruzeirenses nas redes sociais, é possível ver o momento que o indivíduo realiza os gestos racistas.

O caso se somou a série de episódios racistas entre clubes brasileiros e argentinos nas competições sul-americanas. O Cruzeiro se manifestou sobre o caso e pediu punições severas sobre o ato. Em nota, o clube mineiro condenou o episódio e reforçou que "racismo é crime e uma luta de todos.". Do mesmo modo, o Boca Juniors também repudiou de maneira pública o caso.

Torcedores do Cruzeiro

Ainda de acordo com a nota divulgada pela polícia argentina, quatro torcedores do Cruzeiro também foram detidos na partida. O motivo foi o fato do grupo ter rasgado e atirado dinheiro em peso para a torcida do Boca Juniors. A detenção aconteceu logo após o apito final da partida. Os cruzeirenses detidos foram autuados por violar o Código 116, que diz respeito a atos provocativos em grandes eventos esportivos.

Em campo, o Boca Juniors venceu o primeiro confronto das oitavas de final da Copa Sul-America por 1 a 0, em La Bombonera. Agora, as equipes voltam a se enfrenta na próxima quinta-feira (22), às 21h30, no Estádio do Mineirão.