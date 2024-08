Cruzeiro começa melhor, sofre apagão e perde para o Boca Juniors na Sul-Americana

Cavani, do Boca Juniors, e Matheus Pereira, do Cruzeiro, discutem em partida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/08/2024 - 23:25 • Rio de Janeiro

O Cruzeiro foi até Buenos Aires para enfrentar o Boca Juniors em jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Apesar de ter sido superior na primeira etapa, os brasileiros não conseguiram segurar a pressão na La Bombonera e Cavani faz 1 a 0 para colocar os argentinos em vantagem.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Como foi a partida?

O Cruzeiro começou mais intenso, apertando a saída de bola dos argentinos. Matheus Pereira foi quem mais sofreu com a pressão dos donos da casa, com uma marcação bem acirrada, mas foi o mesmo quem mais levou perigo à defesa adversária. Para meados do primeiro tempo, o Boca Juniors até esboçou uma reação, mas Cássio foi decisivo para garantir o 0 a 0 no placar até fim da primeira etapa.

Se o Cruzeiro foi superior nos primeiros 45 minutos, na segunda etapa o Boca já assumiu o controle da partida, empurrando a equipe brasileira para o campo de defesa. Apesar de defesas milagrosas do Cássio, Cavani recebeu bola entre a marcação, dominou frente a frente com o goleiro e colocou o Boca Juniors em vantagem.

Cássio e João Marcelo em partida contra o Boca Juniors, na La Bombonera, pelas oitavas de final da Copa Sul-Ameriaca. (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

E agora?

O Cruzeiro decidirá a classificação para as quartas de final da competição continental em casa. A bola rola na próxima quinta-feira (22), no Mineirão, a partir de 21h30 (Brasília). Mas antes, o Cabuloso enfrenta o Vitória, na segunda-feira (19), no Barradão, pela 23ª rodada do Brasileirão.

✅ FICHA TÉCNICA

BOCA JUNIORS (ARG) X CRUZEIRO

OITAVAS DE FINAL - COPA SUL-AMERICANA

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 15 de agosto de 2024, às 21h30 (hora de Brasília);

📍 Local: Estádio Alberto José Armando (La Bombonera), em Buenos Aires (Argentina);

📺 Onde assistir: Paramount+ (serviço de streaming);

🟨 Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN);

🖥️ VAR: Juan Ernesto Soto (VEN)

⚽ESCALAÇÕES:



BOCA JUNIORS (Técnico: Diego Martínez)

Romero; Advíncula, Lema, Medel e Lautaro Blanco; Cristian Medina, Pol Fernández, Saralegui e Kevin Zenón; Cavani e Miguel Merentiel.

CRUZEIRO (Técnico: Fernando Seabra)

Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Walace; Lucas Romero, Barreal e Matheus Pereira; Lautaro Díaz e Arthur G..