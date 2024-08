Bicampeão olímpico sofre acidente de carro e se pronuncia nas redes sociais: ‘Só um susto’

Acidente de Giovane Gávio (Foto: Divulgação / PRF-SC)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/08/2024 - 19:22 • Rio de Janeiro

Giovane Gávio, bicampeão olímpico, sofreu um acidente de carro na estrada BR-280, na última sexta-feira (16), em Canoinhas, Santa Catarina. O ex-jogador de vôlei da Seleção Brasileira viajava de Joinville a Chapecó, quando colidiu com outro veículo.

Para acalmar os fãs, o medalhista olímpico se pronunciou sobre o caso nas redes sociais. Em publicação no Instagram, ele agradeceu por ter sido apenas um susto e está fisicamente bem após o ocorrido.

"Passando aqui para deixar essa mensagem, dizendo que está tudo bem. Passei por um acidente de carro hoje em Santa Catarina, foi um susto gigante, mas que bom que ficou só no susto. Papai do céu protegeu a gente, tanto eu, como integrantes do outro carro. Já estou em casa, obrigado pelas mensagens", disse Giovane.

De acordo com a apuração do site "G1", o acidente acontecer por volta das 14h e o ex-atleta permaneceu no local para prestar esclarecimento as autoridades. Ele saiu ileso enquanto o motorista e o passageiro do outro veículo sofreram apenas ferimentos leves.

Quem foi Giovane?

Destaque do vôlei masculino brasileiro na década de 90 e nos anos 2000, Giovane conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Barcelona (1992) e Atenas (2004). Ele ainda foi campeão do mundo na edição do Japão (2003) e prata nos jogos Pan-Americanos de Winnipeg (1999) e Havana (1991) e bronze em Santo Domingo (2003).