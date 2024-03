Rizek cita xenofobia e detona postura do São Paulo após clássico com Palmeiras: ‘Deplorável’

Rizek criticou postura do São Paulo após o clássico com o Palmeiras (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/03/2024 - 18:00 • São Paulo (SP)

O clássico entre São Paulo e Palmeiras foi marcado por polêmicas dentro e fora de campo. Após o jogo, uma confusão se instaurou no acesso aos vestiários e Carlos Belmonte, dirigente do Tricolor, chamou Abel Ferreira de "português de merda". O jornalista André Rizek comentou o assunto.

- Diretor do São Paulo para Abel: "Português de merda". Postura do clube ontem é lamentável, coroada com essa pitada de xenofobia. São Paulo tem nove estrangeiros no seu elenco! Falar uma coisa dessas (de que importa a nacionalidade do Abel?) é deplorável - escreveu Rizek nas redes sociais.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Os dirigentes do São Paulo protestavam contra a arbitragem por conta de alguns lances polêmicos no jogo, como a entrada de Richard Ríos em Pablo Maia, e o choque entre Piquerez e Luciano, dentro da área. O Tricolor, inclusive, não liberou a sala de imprensa para a coletiva de Abel Ferreira.