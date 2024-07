Benja exalta James Rodríguez pela Colômbia e diz que pelo São Paulo o meia não existe

Benja questinou James Rodríguez (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/07/2024 - 23:43 • Rio de Janeiro

As atuações de James Rodríguez pela seleção da Colômbia na Copa América 2024 tem chamado a atenção dos internautas e dos comentaristas. Contra a Seleção Brasileira, o meia do São Paulo foi destaque mais uma vez. O apresentador Benjamin Back exaltou a atuação do colombiano, mas questionou o "sumiço" do jogador no Tricolor.

- O James Rodriguez na seleção da Colômbia joga muito! No São Paulo a gente nem lembra que ele existe... Por que será?

Mesmo sob contrato com o São Paulo até junho de 2025, James Rodríguez pode deixar o clube logo após a Copa América. O presidente Júlio Casares admitiu que caso chegue uma proposta boa ao clube pelo camisa 55, a diretoria tricolor não irá dificultar a saída do atleta. O sonho do meio-campista é voltar a jogar o Campeonato Espanhol, onde atuou pelo Real Madrid.