Beckham acusa ator de conduta fraudulenta e pede indenização milionária

Escrito por Lance! • Publicada em 22/04/2024 - 11:20 • Rio de Janeiro (RJ)

O convite do ator Mark Wahlberg feito ao amigo David Beckham para divulgar uma marca nas redes sociais acabou nos tribunais: o ex-jogador de futebol abriu um processo contra Wahlberg após o acordo gerar prejuízo de R$ 52 milhões. O inglês acusa o ator de “conduta fraudulenta” e pede uma indenização de R$ 98 milhões, segundo informação do jornal "Daily Mail" publicada pela revista "Época".

Os dois eram vizinhos em um bairro de Los Angeles e ficaram amigos, em 2007. O ex-jogador foi convidado para fazer uma campanha para a rede de academias F45 em troca de ações, mas os papéis se desvalorizaram pouco depois de Beckham estrelar a campanha, o que teria dado prejuízo ao inglês.

O ator também fez acordos com o astro do golfe Greg Norman, que também deve entrar com ações contra as empresas, segundo o "The Mirror".

Wahlberg e seus corréus refutam as alegações de “conduta fraudulenta” e dizem que as denúncias são infundadas e sem mérito, de acordo com o "The Sun".