Bebeto, tetracampeão pela Seleção, paga dívida de condomínio e tira apartamento de leilão

Escrito por Lance! • Publicada em 01/04/2024 - 14:50 • Rio de Janeiro (RJ)

O ex-jogador Bebeto, tetracampeão pela Seleção Brasileira, pagou nesta segunda-feira (1º) a dívida de condomínio no valor de R$ 504.262,02 e evitou que o apartamento na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, fosse a leilão também nesta segunda. A informação é do site "Gshow".

Com o pagamento, o imóvel foi devolvido a Bebeto e à mulher dele, Denise de Andrade Gama de Oliveira. O advogado do condomínio, Rafael Giro, informou ao "Gshow" que o valor pago quita dívidas condominiais das unidades 601 e 602, também pertencente ao casal e também alvo de ação judicial desde 2020. Segundo o advogado, as mesmas unidades são alvo de um outro processo, de 2017, que chegou a ter um acordo, mas só a primeira parcela foi paga. Assim, disse Giro, o casal continuará sendo cobrado na Justiça.

Além das dívidas dos apartamentos no condomínio na Barra, Bebeto e Denise já foram acionados judicialmente por outras dívidas condominiais, segundo o "Gshow", que foram pagas, além de duas ações por dívida ativa movidas pela Prefeitura de Mangaratiba, na Região da Costa Verde do Rio de Janeiro.

A mulher de Bebeto chegou a dizer em 2020, ao "g1", que os débitos existiam por conta da má-fé de um administrador que deveria fazer os pagamentos dos imóveis, mas que deixou as dívidas acumularem.