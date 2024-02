- E o Romário misturou as coisas, falou de mim, disse que eu sou traidor. Pô, traidor é coisa muito forte. Jamais vou trair alguém, sempre tive todos com muito amor, muito carinho. Então aconteceu isso. Nossa relação hoje está assim, infelizmente. O Romário está brigando com todo mundo. Brigou com Zagallo, brigou com Zico, Edmundo, comigo, brigou com o Dunga, cara, que era parceiro dele também - completou o ex-jogador.