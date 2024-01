Uma nova edição do Big Brother Brasil está prestes a começar, e na próxima sexta-feira (5), será divulgada a lista oficial de participantes do reality, que se inicia no dia 8 de janeiro. Já de olho na casa mais vigiada do Brasil, o Lance! te relembra os atletas que já participaram do programa, e traz os nomes que estão sendo especulados para o BBB 24.