Gabriel Tota, um dos jogadores banidos do futebol pela Fifa devido ao envolvimento com apostas, continua no futebol, mas agora no amador. O jovem meio-campista de 21 anos se destacou em duas competições no interior de Minas Gerais: o Campeonato Regional de Patos e o Campeonato Amador de Uberlândia. Seu banimento ocorreu devido ao seu envolvimento com apostas durante a Operação Penalidade Máxima.