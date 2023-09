Iran Alves, o Luva de Pedreiro, foi filmado pela futura mãe de seu filho, Távila Gomes, dirigindo um carro numa rodovia, enquanto interagia com a moça, que estava no banco de trás. A cena seria corriqueira, se um detalhe importantíssimo fosse irrelevante: o influenciador não tem habilitação. Ou seja, ao conduzir um veículo, ele está cometendo um crime grave de trânsito, que se agrava pelo fato de levar no carona uma mulher grávida. A pena para quem infringe a lei do Detran (Departamento de Trânsito) é de seis meses a um ano de detenção, ou multa.