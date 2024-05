Arena MRV (Foto: Reprodução / Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/05/2024 - 15:16 • Rio de Janeiro (RJ)

O Clube Atlético Mineiro anunciou nessa quarta feira (8), o lançamento de um ação solidária para arrecadar fundos e doações para as cidades afetadas pela catástrofe climática do Rio Grande do Sul.

O evento se trata de um treino aberto do time profissional masculino, sábado as 10h, substituindo o que seria o jogo já adiado contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro. Os ingressos estão sendo comercializados em um valor mais baixo e o clube convida seus torcedores a levarem até o estádio, doações de alimentos e água, itens de maior necessidade para as vitimas gauchas.

Confira mais informações:

Os ingressos custarão R$10 para sócios Galo Na Veia e Arena MRV, e R$20 para o público geral. Os ingressos poderão ser adquiridos a partir desta 5ª feira (9), às 10h, no site ingressos.galonaveia.com.br.