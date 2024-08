Ana Claudia detonou comentarista da Globo após críticas a atletas brasileiros (Foto: Ivan Storti/Lancepress!)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/08/2024 - 11:46 • Rio de Janeiro

Ana Cláudia Lemos, velocista brasileira, detonou o comentarista da Globo Rodrigo Nascimento. Nas Olimpíadas de Paris, Ana competiu no revezamento 4x100 do atletismo, mas a equipe brasileira não se classificou para a final. Rodrigo, que comentava a prova, criticou os atletas brasileiros, mas saiu em defesa do treinador.

Rodrigo Nascimento também é velocista e é treinado por Victor Fernandes, o treinador do Brasil no 4x100 masculino e feminino. Como ele não conseguiu se classificar para as Olimpíadas, acabou integrando a equipe de comentaristas da Globo para o evento. Após a eliminação do Brasil na prova do revezamento, Rodrigo disparou:

➡️ Fique por dentro das Olimpíadas! Siga o Lance! no WhatsApp e veja as notícias em tempo real

- Ninguém correu muito bem. Os atletas têm que ser responsáveis pelo resultado. Vejo muita gente cobrando dirigentes, cobrando treinadores... Não. Quem entra em pista? Os atletas. A gente está bem treinado. Isso eu estou falando porque carreguei esse pino durante três anos. Essa é a minha palavra de atleta, me responsabilizo por tudo que eu falo - pregou.

Rodrigo Nascimento foi contratado para ser comentarista da Globo nas Olimpíadas (Foto: Jordan Silva)

➡️Skatista mostra desgaste de medalha olímpica de Paris: ‘Não tem qualidade’

Ana Cláudia considerou os comentários de Nascimento tendenciosos devido à relação que ele mantém com o treinador e detonou o comentarista.

- Alô, Sportv, além de comentar muito mal está passando pano. Gente, que absurdo é esse? Um comentarista que deveria falar a verdade está dizendo que os atletas têm que repensar? Como sempre o atleta passando pano para o treinador do 4x100, treinador esse que é o treinador dele pessoal - iniciou Ana. E completou:

- Conta aqui, Rodrigo, os bastidores, conta a falta de treinos, sua reunião entre os atletas... você não se diz capitão? Desculpa, você não é capitão e precisa aprender a falar o que de fato aconteceu - concluiu Ana, cobrando o comentarista.