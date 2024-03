Atacante do Milan, Rafael Leão inicia carreira musical e deseja parceria com cantores brasileiros

Além do Milan, o atacante atua também pela seleção de Portugal (Foto: MIGUEL MEDINA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/03/2024 - 14:43 • Rio de Janeiro (RJ)

E temos mais um jogador no mundo da música! Rafael Leão iniciou a sua carreira musical, tal qual Gabigol, do Flamengo, e já tem diversas canções lançadas. O atacante do Milan assumiu o nome de Way 45 e vem produzindo diversas colaborações com artistas de Portugal, seu país natal.

Em suas redes sociais, Rafael Leão listou, em um comentário a página "Embaixada", artistas brasileiros com quem gostaria de colaborar, entre eles MC Daniel, Oruam, Chefin, TZ da Coronel e MC Cabelinho.

MC Daniel e Rafael Leão já tiveram um encontro, no fim de fevereiro. Após o empate entre o Milan e a Atalanta, no San Siro, o atacante português cumprimentou o cantor e lhe deu a camisa que usou no jogo.

- Way 45 é a pessoa que transmite os seus sentimentos, porque no futebol não sou tão expressivo. O Rafael Leão joga bola, o Way 45 é outra pessoa. É um artista que expressa os seus sentimentos, de onde veio, as dificuldades que já passou, como vive hoje em dia, aquilo que espera alcançar. Falo da minha família - contou o jogador à imprensa portuguesa, durante a divulgação de seu álbum.

Rafael Leão começou na música por influência de seu pai, que é cantor de semba, ritmo tradicional da Angola. O álbum de estreia do português foi lançado em junho de 2023, e foi nomeado "My life in each verse" (Minha vida em cada verso). O português também lançou um EP em 2021, chamado "Beginning" (Começo).

Rafael Leão já tem um álbum lançado, além de diversos clipes (Foto: Reprodução)