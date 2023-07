Bia Zaneratto marcou um dos gols do Brasil na vitória contra o Panamá por 4 a 0, em jogo disputado na última segunda-feira (24). A atacante volta a campo com a Seleção Brasileira no próximo sábado (29), quando a equipe treinada por Pia Sundhage encara a França, principal adversária no Grupo F da Copa do Mundo Feminina.