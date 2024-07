Almada fez sua estreia nas Olimpíadas de Paris no jogo entre Argentina x Marrocos (Foto: Arnaud Finistre / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/07/2024 - 15:30 • Rio de Janeiro

O confronto entre Argentina e Marrocos no primeiro jogo de futebol masculino nas Olimpíadas de Paris foi um dos mais loucos da história. A partida teve mais de duas horas de paralisação por conta de análise do VAR. A imprensa mundial classificou o episódio como um "escândalo" e "papelão".

Confira as capas dos jornais pelo mundo

Jornal Marca, da Espanha, também repercutiu a partida entre Argentina x Marrocos, nas Olimpíadas (Foto: Reprodução)

O Diário As, da Espanha, disse que o jogo entre Argentina x Marrocos, nas Olimpíadas, foi um 'escândalo' (Foto: Reprodução)

Le Parisien repercutiu jogo entre Argentina x Marrocos (Foto: Reprodução)

Argentina x Marrocos, nas Olimpíadas, foi classificado como "Papelão" (Foto: Reprodução)

L'Equipe repercutiu jogo entre Argentina x Marrocos (Foto: Reprodução)

Argentina e Marrocos protagonizaram um dos casos mais inacreditáveis da história das Olimpíadas nesta quarta-feira (24), na abertura do futebol masculino dos Jogos de Paris. Já com 15 minutos de acréscimos no segundo tempo, os marroquinos venciam por 2 a 1 quando Medina balançou as redes para igualar o placar. No entanto, cerca de duas horas depois, o gol foi anulado e as seleções tiveram de voltar ao gramado.]

Na reta final do jogo, a Argentina teve uma sequência ofensiva bastante confusa que terminou em gol de Medina, meio-campo da Albiceleste. A torcida presente no estádio foi à loucura e aconteceram algumas invasões no campo, além de rojões que foram atirados no gramado. Com isso, o jogo ficou paralisado por quase duas horas e retornou.