Argentina x Colômbia: vidente aponta seleção campeã da Copa América

Taça da Copa América: decisão será no Hard Rock Stadium, em Miami (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/07/2024 - 11:51 • Rio de Janeiro (RJ)

Argentina e Colômbia se enfrentam no domingo (14), às 21h (de Brasília), em Miami, pela final da Copa América, e o vidente Maurício, do canal "Fanátticos", apontou qual seleção vai levantar a taça. Segundo o tarólogo, o jogo será muito equilibrado, mas no final a seleção argentina será campeã do torneio.

- A Colômbia tem uma energia menos favorável no primeiro momento, tanto nas conchas quanto nas cartas ciganas. Tem um sentimento na Colômbia, dentro do time, de vitória. Isso é complicado, entrar no jogo já pensando que está tudo garantido. A seleção da Colômbia pode se prejudicar por excesso de confiança - disse.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Maurício afirmou que a Argentina vai para o jogo com uma energia de tradição, de firmeza e de estrutura.

- As energias estão muito equilibradas. A Argentina se mostra como um time muito forte, muito resistente. A Colômbia está numa energia de sorte, mas a Argentina vem com a energia do conhecimento, da seleção que se conhece, que se entende e que faz da dificuldade uma oportunidade. Eu vejo a Argentina vencendo, sendo campeã da Copa América com dificuldade - previu.