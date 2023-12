O jornalista Sam Wallace, do "The Telegraph", da Inglaterra, analisou a vitória do Manchester City sobre o Fluminense na final do Mundial de Clubes. Após chamar o Tricolor de "time de aposentados" antes do jogo, o profissional britânico afirmou que a equipe de Fernando Diniz "lutou muito no primeiro tempo" e também citou o título da Libertadores conquistado pelo clube carioca.