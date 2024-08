Após sorteio da Copa do Brasil, Mauro Cezar manda recado à diretoria do Flamengo

Mauro Cezar mandou recado à diretoria do Flamengo (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/08/2024 - 18:10 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo vai enfrentar o Bahia nas quartas de final da Copa do Brasil. Após o sorteio realizado nesta terça-feira (20), o jornalista Mauro Cezar Pereira mandou um recado à diretoria do Rubro-Negro. Para o jornalista, os dirigentes do clube precisam traçar estratégias de prioridade nos torneios.

- Se por acaso o Flamengo passar pelo Bolívar, vejamos se a diretoria do Flamengo terá coragem de, finalmente, estabelecer prioridades. Assume que o Brasileirão é secundário e quer as Copas ou coloca a Copa do Brasil como plano B ou C e prioriza Brasileirão e Libertadores - começou Mauro Cezar.

- Insistir com o elenco esfacelado e que terá jogadores convocados para a Data Fifa, como aconteceu na Copa América, insistir em tentar ganhar tudo, colocando o mesmo time em campo sempre, é uma estratégia sem sentido. Mas é preciso coragem da diretoria para determinar o que é prioridade - completou.

Atualmente, o Flamengo é o 4º colocado no Campeonato Brasileiro, com 41 pontos, e vem de goleada sofrida diante do rival Botafogo. Na Libertadores, a equipe de Tite venceu o jogo de ida das oitavas de final por 2 a 0, e faz o segundo jogo nesta quinta-feira (22), em La Paz.