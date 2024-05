Após saída de Paulo Andrade, ESPN fecha em definitivo com outro narrador

Paulo Andrade era um dos principais nomes da ESPN nos últimos anos (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/05/2024 - 17:40 • Rio de Janeiro (RJ)

Cerca de dois meses após Paulo Andrade acertar com a Globo, a ESPN se movimentou no mercado e acertou com o narrador Vinicius Moura. O locutor já vinha atuando em trabalhos pontuais com o canal esportivo, mas agora assinou contrato de exclusividade em definitivo.

Vinicius Moura chegou à ESPN no fim de 2022 e mantinha acordo com a ESPN em uma espécie de freelancer. Agora, o narrador dará exclusividade ao canal da Disney e deve deixar a Rádio CBN, onde também atuou nos últimos anos. A informação é do jornalista Flávio Ricco, do portal "R7" e confirmada pelo Lance!.

A intenção, contudo, não é que Vinicius Moura substitua Paulo Andrade no canal. O locutor chega para somar ao time de narradores da empresa. Desde a saída de Paulo Andrade, no início de março, o protagonismo da narração na ESPN já foi assumido por Rogério Vaughan.

Vinicius Moura chega ao time que já conta com outros nomes, como: Fernando Nardini, Ari Aguiar, Luiz Carlos Largo, Renan do Couto, Matheus Suman, Elaine Trevisan, Luciana Mariano, entre outros. Hoje na Globo, Paulo Andrade somou mais de 20 anos no canal esportivo da Disney.