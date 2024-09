Após polêmicas e tretas, ex-atacante Zé Love está na primeira ‘roça’ de A Fazenda

Zé Love discutiu com a ex-BBB Larissa Tomásia em 'A Fazenda' (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/09/2024 - 01:03 • Rio de Janeiro (RJ)

O ex-atacante Zé Eduardo, o Zé Love, deu o que falar na primeira semana do reality show 'A Fazenda', da Record. A participação do boleiro no programa foi tão intensa que incomodou os demais peões, que votaram na ida do ex-jogador para a primeira 'roça' da competição.

Durante os primeiros dias no confinamento, Zé Love brigou com alguns participantes. A primeira confusão foi com a modelo Suellen Gervásio. Os dois discordaram sobre o trato com os animais no programa. O ex-jogador sugeriu que os homens cuidassem dos animais mais pesados nos primeiros dias, e a peoa sugeriu que o ex-jogador estaria sendo machista.

- Ninguém falou isso. Você está levantando uma questão que não tem nada a ver. Não levantei pauta nenhuma, não. Não vem militar, não. Comigo você não vai militar, não. Sou muito bem-casado há 10 anos. A minha mulher me conhece, a minha mãe me conhece - disse Zé Love.

- Eu não estou aqui competindo com homem ou com mulher. É com pessoas. Jogador de futebol, ganhou uma p*** de uma grana, não sabe nem o que é pauta de feminismo, machismo. Se você tem uma mulher, tem que saber muito bem o que é feminismo e machismo - rebateu Suellen.

A discussão mais ríspida aconteceu na última sexta (20), entre Zé Love e Larissa Tomásia. O ex-jogador reclamou de não ter recebido ajuda para tratar os animais e a ex-BBB alegou que ninguém o auxiliou por conta do comportamento do ex-atacante no confinamento.

Zé Love reclamou com Gui Vieira sobre o assunto, que afirmou que ninguém era obrigado a ajudar o ex-jogador. O boleiro se revoltou com a declaração e subiu o tom. Larissa seguiu falando sobre a postura do ex-jogador e trocou palavrões com o campeão da Libertadores.

- Os bichos não têm culpa! Não tem problema, só que se tomar a punição, é geral. Agora, se vocês estão dispostos a tomar punição, tá beleza. Não tem problema! Se eu não terminar o trabalho lá, eu vou tomar a p**** da punição! Porque tá todo mundo aqui. Eu poderia muito bem pegar e tomar punição pra todo mundo se f**** - esbravejou Zé, que voltou a discutir com Larissa na sequência.

- Não vai gritar comigo não, p****! Eu não deito para macho nenhum. Falta de respeito é você, seu merda. Grita, vai, eu não tenho medo de você. Você é um infeliz - rebateu a ex-BBB.

Na roça formada nesta terça (24), Zé Love foi o peão mais votado, com 12. Flor Fernandez, Sacha Bali e Vivi Fernandez também estão na berlinda. Contudo, o ex-atacante ainda pode se salvar caso vença a Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira (25).