- O sr Mario Jorge Lobo Zagallo segue internado no hospital Barra D'Or para tratamento de infecção urinária, seguindo com evolução favorável, com melhora clínica e laboratorial, lúcido, respirando sem a ajuda de aparelhos, ainda sem previsão de alta hospitalar, sob cuidados da Dra. Marcia Ladeira - diz o comunicado.