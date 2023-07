Apesar da ausência física, Rodrygo Goes mantém seus deveres paternos em dia e tem contato com a mãe das crianças. Pâmella chegou a falar sobre o assunto em seu Instagram, afirmando que o atleta paga pensão regularmente. O impasse, no entanto, se dá no acordo pelo sobrenome. O atleta quer quer Rayan e Ravi recebam o Silva, da parte materna, enquanto ela trata o Goes, da família paterna do jogador, inegociável.