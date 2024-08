André Rizek sente falta de Neymar na convocação da Seleção Brasileira: ‘Precisamos dele’

André Rizek analisou convocação da Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)







Publicada em 23/08/2024 - 13:51 • Rio de Janeiro

André Rizek não se empolgou com a convocação da Seleção Brasileira e sentiu falta da presença de Neymar para os próximos compromissos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026. O técnico Dorival Júnior divulgou nesta sexta-feira (23), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, a lista dos 23 atletas que irão enfrentar respectivamente Equador e Paraguai, nos dias 6 e 10 de setembro.

▶️Denílson destaca dois jogadores da convocação da Seleção Brasileira; saiba quem são

Para o jornalista, Neymar segue sendo o principal nome brasileiro na atualidade. O atacante seria o único atleta capaz de aumentar o nível da equipe brasileira em busca de grandes feitos para o atual ciclo. Assim, Rizek apontou a carência de grandes nomes do futebol mundial na lista de Dorival Júnior.

- Sinto falta do Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Roberto Carlos, Cafu, mas essa turma parou faz tempo. Com os jogadores que a gente tem hoje, a cada lista que sai, eu só tenho uma contestação, a gente precisa muito, se quiser sonhar com coisas grandes, que o Neymar volte a jogar em alto nível e esteja no radar da Seleção Brasileira - disse o jornalista durante apresentação do programa "Seleção Sportv".

Após o comentário, o apresentador chegou a ser questionado pelo companheiro de bancada Carlos Eduardo Lino, que se mostrou pouco esperançoso com o retorno do atacante ao alto nível. Contudo, Rizek apontou que ainda há esperança e chegou a comparar o cenário atual do meia-atacante do Al-Hilal, com Ronaldo Fenômeno, na Copa de 2002, que também teve que enfrentar uma lesão grave durante o ciclo do torneio.

- A gente não tinha a menor esperança de que o Ronaldo Fenômeno, com uma lesão muito mais grave, claro que é um jogador maior que o Neymar, pudesse voltar e fazer uma Copa do Mundo como a de 2002. Vendo os jogadores que estão disponíveis hoje, acredito que só com o Neymar muito bem, pra gente ser uma Seleção fora das prateleiras dos comuns. Sem ele, estamos entre a gente precisa de muito trabalho para ser feito. Pós geração Ronaldo, ele é o jogador mais fora da curva que a gente teve - concluiu.

Sem Neymar, que ainda se recupera de lesão no joelho que o afastou dos gramados na última temporada, a Seleção Brasileira conta com a juventude para substituir o atleta. Para o ataque, Dorival Júnior selecionou Rodrygo, Endrick, Estêvão, Luiz Henrique, Pedro, Savinho e Vinícius Junior, atletas que a média de idade é de 21 anos. Veja a convocação completa abaixo:

GOLEIROS

Alisson (Liverpool-ING)

Bento (Al Nassr-SAU)

Ederson (Manchester City-ING)

LATERAIS

Danilo (Juventus-ITA)

Yan Couto (Borussia Dortmund-ALE)

Guilherme Arana (Atlético-MG)

Wendell (Porto-POR)

ZAGUEIROS

Lucas Beraldo (PSG-FRA)

Éder Militão (Real Madrid-ESP)

Gabriel Magalhães (Arsenal-ING)

Marquinhos (PSG-FRA)

MEIO-CAMPISTAS

André (Fluminense)

Bruno Guimarães (Newcastle-ING)

Gerson (Flamengo)

João Gomes (Wolverhampton-ING)

Lucas Paquetá (West Ham-ING)

ATACANTES

Rodrygo (Real Madrid-ESP)

Endrick (Real Madrid-ESP)

Estêvão (Palmeiras)

Luiz Henrique (Botafogo)

Pedro (Flamengo)

Savinho (Manchester City-ING)

Vinícius Júnior (Real Madrid-ESP)