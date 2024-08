Rizek detona comportamento de Abel Ferreira (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/08/2024 - 15:53 • Rio de Janeiro

Uma das polêmicas do último fim de semana ficou por conta da declaração do técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, após a pergunta de uma jornalista em coletiva de imprensa. Na ocasião, o treinador afirmou que "só deve satisfação a três mulheres". Sobre os constantes comportamentos ríspidos do treinador, o apresentador André Rizek não se conteve nas críticas; veja:

-É uma pena que Abel Ferreira se esforce tanto para não ser querido aqui no Brasil. Ele é tão bom treinador, que eu gostaria de ver alguém tão capaz quanto ele dirigindo a Seleção Brasileira. Mas quando me lembro do show de horrores que ele dá nas suas entrevistas, o destempero que ele tem na beira do campo e a falta de educação que demonstra no seu dia-a-dia no Palmeiras, vejo que alguém assim não pode representar um país inteiro. - Disse André, antes de completar:

Essa é uma característica fundamental do Abel. Ele se preocupa apenas em falar com os palmeirenses e cuidar dele e da sua equipe. É curioso que o Abel cite o Telê Santana como seu ídolo no futebol brasileiro... O Telê também era um 'chato de galocha', ele criticava os dirigentes, o calendário, os gramados, as arbitragens, mas ele ia além das fronteiras do Morumbi, ele era querido por todos. Telê deixou uma mensagem de luta por um futebol melhor, diferente do Abel que só se preocupa com ele. Eu até acho que o Abel sofre xenofobia, mas ele é tão arrogante que não dá nem a chance de sentir empatia. - concluiu Rizek.