Adriano Imperador, ídolo do Flamengo, e Aloísio Chulapa, ex-jogador do São Paulo, participaram de uma iniciativa promovida pela "Prime Video" para agitar os torcedores de ambas equipes neste primeiro jogo da final da Copa do Brasil, realizado na tarde deste domingo (17), no Maracanã. Na ocasião, o Tricolor saiu de campo com a vitória por 1 a 0 e joga com a vantagem do empate no duelo da volta, no Morumbi.