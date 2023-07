— Diferentemente da Copa do Mundo Masculina, por exemplo, o campeonato brasileiro não parou. E tem outros campeonatos: Libertadores, Copa do Brasil. A gente está acompanhando tudo. Conseguir acordar para assistir a tudo é o maior desafio. Tenho dormido pouco, e isso faz parte do processo. Sobre os estudos, tem muita coisa que vem da memória e tem muita preparação também. Como eu venho fazendo os jogos do Brasil, eu tenho um espaço entre cada jogo. Consigo me preparar, assistir ao jogo novamente e fazer anotações que conseguem contar a história do Brasil. — contou Ana Thaís.