- O Brasil fez um segundo tempo melhor, o jogo do Brasil não foi bom, mas esse jogou diz mais sobre o Brasil do que sobre a França. Se tinha um jogo que o Brasil tinha chance de perder nessa chance era esse. Agora vai para um último jogo com muita chance de vencer a Jamaica, mas o jogo do Brasil, as escolhas da Pia, a forma como as brasileiras encararam esse jogo, me chamou a atenção - concluiu Ana.