Ana Thaís Matos cita erro de medalhão do Vasco em gol do Bahia: ‘Desiste da marcação’

Escrito por Lance! • Publicada em 27/06/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Bahia venceu o Vasco na última quarta-feira (26) com um gol no fim do jogo, na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro. Comentarista da partida na Globo, a jornalista Ana Thaís Matos citou uma falha do argentino Vegetti na marcação no lance do segundo gol do Esquadrão.

- O lance do gol do Bahia, eu fiquei com a impressão que Vegetti desiste da marcação, ele está marcando na ponta direita, sai e deixa só um na marcação. Nesse momento, que o time está marcando encaixado, ninguém pode abandonar a marcação, porque um time rápido, que troca bem passes como é o Bahia, faz o que fez - analisou Ana Thaís.

O Bahia abriu o placar logo aos sete minutos de jogo, com Thaciano. O Vasco chegou ao empate 13 minutos depois, com Paulo Henrique. No segundo tempo, David foi expulso aos 14', e o Cruzmaltino conseguiu suportar a pressão até os 40', quando Estupíñan fez o gol da vitória do Esquadrão.