Ana Thaís analisa atuação do Corinthians no empate com o Juventude: ‘Sem compromisso’

Ana Thaís disse que o Corinthians não se comportou como uma equipe que tinha dois jogadores a mais (Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/08/2024 - 19:17 • São Paulo (SP)

A comentarista da Globo Ana Thaís Matos disse, durante a transmissão do empate do Corinthians com o Juventude em 1 a 1, neste domingo (4), na Neo Química Arena, que o Timão não se comportou como uma equipe que tinha dois jogadores a mais - Gabriel e Alan Ruschel foram expulsos - e que faltou compromisso com o jogo.

➡️Neto detona atuação do Corinthians no empate com o Juventude e resume time em uma palavra

- O Corinthians não tem comportamento de um time que está na zona de rebaixamento empatando em casa com dois a mais. É um jogo muito acelerado, entrega a bola às vezes sem compromisso com o jogo. É um jogo muito mais intuitivo do que pensado. O Corinthians tem muita dificuldade de pegar a bola, olhar os espaços. Em uma jogada do Wesley, ninguém se aproxima para fazer uma tabela, para tentar chegar com superioridade, porque tem superioridade, porque tem dois jogadores a mais - disse Ana Thaís durante a transmissão.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O resultado fez o Corinthians voltar para a zona de rebaixamento do Brasileirão, em 18º lugar, com 20 pontos. Na próxima rodada do Brasileirão, o Timão recebe o Red Bull Bragantino, no sábado (10), às 20h. Pela Copa do Brasil, o Corinthians entra em campo na quarta-feira (7), às 21h30, contra o Grêmio, em Curitiba.