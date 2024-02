Horas depois da luta, Acelino Popó e Kléber Bambam gravaram um vídeo juntos em clima bem mais amigável que antes do duelo. O ex-BBB elogiou o boxeador e ressaltou a proporção que o evento teve na noite do último sábado (24), em São Paulo. No fim do vídeo, o pugilista, que no discurso da vitória afirmou não querer amizade com o influenciador, puxou gritos de "Bambam" junto com a equipe.