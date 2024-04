América-MG terá reconhecimento facial na Arena Independência

Estádio do América-MG terá sistema de reconhecimento facial (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/04/2024 - 15:07 • São Paulo (SP)

A Arena Independência, estádio do América-MG, começará a ter um sistema de reconhecimento facial nos setores.

A implantação será feita de forma gradativa. A intenção deste novo tipo de sistema é evitar fraudes, com o live detection e a validação através do banco de dados do governo.

Este modelo de reconhecimento facial será parecido com o utilizado em outros estádios do futebol brasileiro, como Arena MRV (Atlético-MG), Beira-Rio (Internacional), Ilha do Retiro (Sport), Ligga Arena (Athletico) e São Januário (Vasco da Gama) - implementados pela Imply. Tironi Paz Ortiz, CEO Fundador da Imply, explicou como o sistema deve funcionar.

- O reconhecimento facial tem sido um divisor de águas para a inovação dos clubes brasileiros. Essa tecnologia de última geração contribui para que os torcedores tenham uma experiência de acesso mais rápida e conveniente. É possível acessar somente com o rosto, sem precisar carregar mídias físicas ou cartões, e a validação acontece em menos de 1 segundo - explicou.

Para ampliar a segurança nos acessos, os ingressos para todos os eventos esportivos na Arena Independência serão disponibilizados através do aplicativo Eleven Wallet, com tecnologia de QR Code dinâmico. A intenção é favorecer a sustentabilidade e evitar fraudes com cambistas.