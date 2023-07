O atacante norueguês Jorgen Strand Larsen foi o grande destaque da partida, com um hat-trick na conta. Gael Alonso e Miguel Rodríguez completaram a goleada do Celta Vigo sobre o Al-Nassr. A goleada sofrida pela equipe de Luís Castro ganhou destaque no Brasil, principalmente entre botafoguenses - que ficaram insatisfeitos com a forma e o momento que o técnico deixou o clube.