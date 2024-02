Conforme o advogado relatou, o depoimento de Dimas foi diferente em relação à primeira versão do caso. Em uma primeira conversa com a polícia, em 30 de janeiro, dia da morte de Lívia, ele teria afirmado que os dois tiveram duas relações sexuais, com um intervalo, no qual teriam descansado e conversado, e Livia teria passado mal apenas no segundo ato. Porém, no depoimento desta quinta-feira, o jogador afirmou que houve apenas uma relação sexual.