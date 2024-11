Adriano revela motivos para fim de casamento com Micaela Mesquita

Adriano Imperador e Micaela Mesquita quando ainda eram namorados (Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/11/2024 - 18:29 • Rio de Janeiro

Adriano Imperador abordou pela primeira vez o término polêmico com a ex-mulher Micaela Mesquita. No livro biográfico, lançado pelo ex-jogador na última quarta-feira (13), o antigo jogador revelou os motivos que levaram ao fim do casamento relâmpago de apenas 24 dias.

Conforme relatou o ídolo do Flamengo, o principal motivo foi o estilo de vida. Adriano relatou que a existência de reuniões movidas a bebidas com amigos foi o principal motivo para o término. Para ele, Micaela não conseguiu se adptar a personalidade dele e tendou mudá-la, o que teria originado o término.

- O problema é que eu não consigo ficar dando atenção só para a mulher o tempo todo. Começa a me bater um formigamento. É sério, pô. Preciso ter outras companhias em volta. Vou tomar meu danone (uísque ou outras bebidas alcoólicas) olhando pra cara da minha esposa? Não tem como, nem ela quer isso. Preciso chamar os meus amigos - disse o ex-jogador, antes de completar.

- Convidei a rapaziada para colar no meu apartamento. Varamos a noite trocando ideia, jogando dominó e bebendo na varanda, como eu sempre faço. Até futebol os caras colocaram na televisão pra assistir. Mas a Micaela não gostou nada daquilo. Os caras não iam embora. Nem eu deixava que ninguém saísse. Também não fui me deitar. E uma coisa levou a outra. Ela não entendeu. Eu não quis mudar o meu jeito. Assim não tem como dar certo. Discutimos feio e, antes que a coisa descambasse, ficou decidido que o casamento estava acabado - concluiu.

Adriano Imperador e Micaela Mesquita foram casados por 24 dias (Reprodução/Instagram)

O ex-jogador aproveitou o tema para falar sobre a disponibilidade para viver relações futuras. De acordo com ele, o fim do casamento com Micaela foi traumático, e por isso, o momento seria de se preservar e evitar novas relações.

- Não consigo namorar mais. Mulher gosta muito de falar. Segunda e terça, eu prefiro ficar quietinho pra me recuperar: deito no meu bercinho, vejo filme, coloco um documentário, bebo bastante água, ligo o ar-condicionado no talo e me enrolo no edredom. Minha mãe vai lá preparar uma comidinha - finalizou.

Biografia de Adriano

O lançamento do livro, que tem 509 páginas, foi marcado por noites de autógrafos. O ex-jogador marcou presença na livraria Travessa, do Barra Shopping, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na última quarta-feira (13). O evento em São Paulo está marcado para acontecer no próximo dia 28.