Escrito por Lance! • Publicada em 15/09/2024 - 20:54 • Rio de Janeiro

O Palmeiras goleou o Criciúma por 5 a 0 neste domingo (15), em partida válida pela 26ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, o Verdão assume a vice-liderança do campeonato. Na estrevista coletiva pós-jogo, o treinador Abel Ferreira comparou a forma que brasileiros e portugueses levam a vida e citou o filme 'Divertida mente' da Pixar.

A goleada espanta a má fase recente do alviverde após eliminações recentes na do Brasil e Libertadores. Sobre este assunto, o treinador português mostrou que o time está focado na disputa do Campeonato Brasileiro, a única comeptição restante para o clube.

- Por mim jogavam todos, mas feliz ou infelizmente, porque tudo acontece por uma razão, estamos fora da Copa e da Libertadores. Vamos focar só no Brasileirão e lutar por ele até o fim. - Afirmou o treinador.

Também na coletiva, Abel Ferreira confessou que aprendeu com povo brasileiro a viver a vida de uma forma melhor. Além disso, afirmou controlar a ansiedade acerca da reta final do Brasileirão.

- Eu aprendi com vocês a viver o presente e vou ser sincero. Acho que aprendi com vocês brasileiros, vocês vivem muito melhor a vida do que os portugueses. Quem pode, desfruta da vida. Não vou criar esta ansiedade em mim mesmo. Já viram [o filme] Divertida Mente? Não vou criar a ansiedade. É um jogo de cada vez. Faltam 12? Não posso ter esta ansiedade. - Confessou Abel Ferreira.