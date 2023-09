Outro grande feito da 'geração Márcia Fu' no voleibol foi a conquista do ouro no Grand Prix em Xangai, em 1994. A Seleção Brasileira ainda subiu no pódio no ano seguinte, em 1995, mas na segunda colocação. A ex-voleibolista também alcançou a medalha de prata na Copa do Mundo de Vôlei Feminino, em 1995, e em duas edições do Campeonato Sul-Americano, em Curitiba e Cusco - 1989 e 1993, respectivamente. Em 1995, foi campeã do torneio continental na edição disputada em Porto Alegre.