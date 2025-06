‘A Coletiva’: Carlos Alberto revela por qual time gostaria de ter jogado

Zé Roberto e Carlos Alberto foram os convidados de mais um episódio de 'A Coletiva', especial para o Mundial de Clubes. A dupla, que marcou época no futebol carioca, conversou com a reportagem do Lance! sobre as carreiras e revelaram curiosidades.

Os ex-jogadores, inclusive, tiveram a oportunidade de fazer um ao outro uma pergunta cada. Zé Roberto questionou o parceiro por qual clube ele gostaria de ter jogado.

— Queria ter jogado no Atlético Mineiro — disparou o ex-meia, sem titubear.

Carlos Alberto, por sua vez, perguntou a Zé quem havia bebido mais: ele ou Adriano Imperador. O ídolo do Porto não se surpreendeu com a resposta.

— Adriano (bebeu mais que eu) — declarou o ex-Flamengo.

A entrevista no programa "A Coletiva" foi conduzida por jornalistas do Lance!. Os dois ex-atletas revelaram bastidores da época em que atuavam no futebol, e também palpitaram sobre o desempenho das equipes cariocas (Botafogo, Flamengo e Fluminense) no Mundial de Clubes.

