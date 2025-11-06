Zubeldía surpreende em lista de relacionados do Fluminense

O Fluminense divulgou a lista de relacionados para o confronto com o Mirassol, nesta quinta-feira (6), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lavega é surpresa na lista.

continua após a publicidade

➡️ Com nomes do Brasileirão, Fifa anuncia indicados à seleção ideal do The Best

O técnico Luis Zubeldía volta a contar com o meia Lucho Acosta e o volante Facundo Bernal, que cumpriram suspensão na rodada anterior. O zagueiro Ignácio é desfalque, suspenso após ser expulso diante do Ceará. Germán Cano, em recuperação de uma entorse no joelho direito, segue fora. O meia Paulo Henrique Ganso permanece em transição física, enquanto o zagueiro Manoel continua tratamento no joelho esquerdo.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

A maior novidade da lista é Lavega. O atacante recebe uma oportunidade pela primeira vez desde a chegada de Luis Zubeldía. O volante Otávio ficou de fora da relação, Nonato pode ter assumido de vez a vaga do volante. Outro nome ausente é o de Fuentes, apenas Guga, Samuel Xavier e Renê relacionados para as laterais.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Relacionados para Fluminense x Mirassol

Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes

Defensores: Freytes, Guga, Renê, Samuel Xavier, Thiago Santos e Thiago Silva

Meio-campistas: Facundo Bernal, Hércules, Lima, Lucho Acosta, Martinelli, Nonato e Riquelme

Atacantes: Agustín Canobbio, Everaldo, John Kennedy, Keno, Kevin Serna, Lavega, Santi Moreno e Yeferson Soteldo