Zubeldía é sincero sobre vaias da torcida do Fluminense: 'Não queremos'

Após a vitória do Fluminense sobre o Mirassol por 1 a 0, no Maracanã, o técnico Luis Zubeldía comentou sobre as vaias da torcida durante a partida – especialmente direcionadas ao atacante Everaldo e ao zagueiro Freytes ainda no primeiro tempo. O argentino foi sincero ao abordar o tema e afirmou que entende a cobrança, mas pediu reconhecimento ao esforço dos atletas.

— Não quero tirar a liberdade do torcedor de se expressar. Sempre há um, dois ou três jogadores que o torcedor exige mais, critica ou expõe. É normal no futebol. Não queremos que aconteça, porque vemos o esforço – como no caso do Everaldo –, o profissional que ele é, o quanto soma para a equipe e o trabalho que faz para o coletivo em várias situações. Queríamos que não existisse isso. Com um, dois ou três. Há muitos que estão jogando e depois o torcedor reconhece. Me contaram que o Martinelli, no ano passado, era muito exigido e agora o reconhecem.

O Fluminense superou o Mirassol com gol de Kevin Serna, ainda no primeiro tempo, e manteve o aproveitamento perfeito sob o comando de Zubeldía no Maracanã. Desde a chegada do técnico, o Tricolor venceu todas as partidas como mandante e não sofreu gols em casa.

Como fica o Fluminense?

Com o resultado, o clube chegou aos 50 pontos, permanecendo na sétima colocação do Campeonato Brasileiro, a apenas um ponto do G-6. O próximo desafio será no domingo (9), às 16h, contra o Cruzeiro, no Mineirão.