Zagueiro do Fluminense avalia derrota para o Fortaleza: ‘Não faltou nada’

Escrito por Lance! • Publicada em 07/07/2024 - 18:38 • Fortaleza (CE)

Zagueiro do Fluminense, Antônio Carlos analisou a derrota por 1 a 0 diante do Fortaleza neste domingo (7), na Arena Castelão, pela 15ª rodada do Brasileirão. O jogador comentou o momento que vive o Tricolor Carioca e falou em "luta".

- É difícil um momento desses. A gente sabe que temos que trabalhar, continuar lutando. Sabemos da equipe que a gente tem. Infelizmente, por descuidos nossos, a gente acaba pecando e em uma chance que o adversário tem, que a gente não pode dar, falamos sobre isso no vestiário, aí a gente vai e toma um gol. Mas é isso, a gente é guerreiro para c***, a gente sabe que está difícil, a gente sabe que vamos sair dessa situação e a gente vai lutar até o final - afirmou o zagueiro do Fluminense.

- Acho que não faltou nada. A gente está lutando, correndo, trabalhando para caramba. Tivemos algumas chances. Claro que a gente, pelo momento que estamos vivendo, às vezes o último passe, a gente não chuta… Temos que melhorar um pouco isso. A falta de confiança que a gente está tendo está influenciando. Vamos voltar, trabalhar para ter essa confiança para que a gente possa acertar o gol, fazer o goleiro trabalhar e estar consciente que a gente não pode deixar o adversário ter chances - completou Antônio Carlos.

O Fluminense foi derrotado por 1 a 0 diante do Fortaleza neste domingo (7), na Arena Castelão, em partida válida pela 15ª rodada do Brasileirão. O gol do jogo foi marcado por Lucero, de cabeça, no segundo tempo. Com o resultado, o Leão do Pici chega aos 23 pontos e ocupa a sétima colocação; já o Tricolor segue na lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas sete pontos somados.

