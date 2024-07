Xerém pede passagem no Fluminense, e Mano Menezes revela como pretende usar jovens

Kauã Elias foi o herói do Fluminense com gol marcado contra o Criciúma, pelo Brasileirão (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/07/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro (RJ)

No confronto com o Criciúma, o Fluminense foi salvo por Xerém para salvar o Tricolor de mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. Com um cruzamento de Esquerdinha e gol de Kauã Elias, a equipe de Mano Menezes chegou a oito pontos, embora siga na lanterna da competição.

Além da dupla, Alexsander também participou ativamente da construção da jogada que culminou com a bola nas redes do Time de Guerreiros. Ao contrário do que foi 2023, os jovens começam a ganhar espaço e dar a resposta para livrar o clube das Laranjeiras da situação atual.

Na coletiva, Mano Menezes abriu o jogo sobre o que pensa para os atletas formados em Xerém e deu um retorno positivo para os jovens que sonham com mais oportunidades. O comandante afirmou que o campo falará mais alto do que a história de cada jogador no clube.

- Quando eu assumi, na entrevista de apresentação, eu disse que a idade não ia ser determinante para utilização dos jogadores. A questão é produção e rendimento. A gente respeita o campo e o campo está mostrando que eles merecem essa oportunidade, que precisamos deles pra dar essa rejuvenescida e terminar o jogo em intensidade alta, porque os jogos são muito fortes. Você tem que ter elenco preparado para entrar em qualquer momento do jogo e eles estão mostrando que têm essa capacidade.

Esquerdinha comemora gol marcado por Kauã Elias (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

Tanto Kauã Elias, quanto Esquerdinha possuem 18 anos e fazem parte da Geração dos Sonhos do Fluminense e são grandes apostas do clube para o futuro. Na equipe profissional, a dupla começa a fazer sucesso e despertar um alvoroço dentre os torcedores.

Com muita personalidade, o centroavante e autor do gol do Tricolor diante do Criciúma pediu mais espaço para os jovens no elenco. Embora saiba que é necessário tempo para maturar, o atleta deixou clara a vontade em ajudar.

- Cara, a gente que é da base e sobe para o profissional acaba que sofre um pouco, é muito diferente. Mas eu fico feliz de poder fazer um gol. Fico feliz por ter ajuda do Esquerdinha também, que é um grande amigo meu lá da base, jogou junto. Coloca a rapaziada para jogar, porque vamos vai para cima e vai fazer o que precisa fazer. Independentemente se vai acertar ou errar. Às vezes a torcida julga, mas é o papel deles.

Ídolos do Fluminense, Germán Cano, Felipe Melo e outros veteranos não conseguem manter o nível de desempenho visto em 2023. O centroavante vive uma seca de gols e não marca há mais de dois meses. Por outro lado, o zagueiro vive um período marcado por lesões. Isso para dizer sobre dois expoentes e líderes do Time de Guerreiros.

Outros reforços, como Douglas Costa e Renato Augusto também não conseguem dar a resposta necessária quando entram em campo. É o momento da base formada em Xerém aproveitar a lacuna para livrar o Tricolor da situação incômoda e começar a escrever sua história.